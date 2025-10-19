Глава МВД Франции не исключил ограбление Лувра иностранцами

Глава МВД Франции Нуньес не исключил ограбление Лувра иностранцами

Глава МВД Франции Лоран Нуньес предположил, что грабителями Лувра могли быть иностранцы. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

«Не исключено, что преступниками были иностранцы», — заявил он.

О том, что преступники пробирались в здание со стороны, где проводились ремонтные работы, чтобы напрямую попасть в зал в галерее Аполлона, также ранее сообщал Нуньес. По его словам, преступники использовали строительную автолестницу.

Позже неподалеку от Лувра была найдена сломанная корона жены Наполеона III.

19 октября во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Прибывшая на место происшествия министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование.