17:50, 19 октября 2025Мир

Глава МВД Франции не исключил ограбление Лувра иностранцами

Екатерина Ештокина

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава МВД Франции Лоран Нуньес предположил, что грабителями Лувра могли быть иностранцы. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter.

«Не исключено, что преступниками были иностранцы», — заявил он.

О том, что преступники пробирались в здание со стороны, где проводились ремонтные работы, чтобы напрямую попасть в зал в галерее Аполлона, также ранее сообщал Нуньес. По его словам, преступники использовали строительную автолестницу.

Позже неподалеку от Лувра была найдена сломанная корона жены Наполеона III.

19 октября во Франции неизвестные вломились в Лувр и украли девять предметов из коллекции императора Наполеона. Прибывшая на место происшествия министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что в результате происшествия пострадавших нет. Ведется расследование.

    Все новости