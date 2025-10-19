Прокурор Парижа Бекко: Ограбившие Лувр преступники попали на видео

Ограбившие Лувр злоумышленники попали на видео в момент совершения преступления. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире телеканала BFMTV.

Из видеоролика следует, что преступники, выдававшие себя за рабочих, угрожали охранникам. Как отметила прокурор, когда грабители вскрывали витрину с драгоценными украшениями в галерее Аполлона, в музее сработала сигнализация, однако посетители музея не обратили на это внимания.

Министерство культуры Франции уже уточнило информацию о похищенных из Лувра восьми украшениях. Среди них значатся драгоценности «неизмеримой ценности», принадлежавшие королевам и императрицам. Среди прочего в перечень похищенных ценностей вошли тиара и брошь, принадлежавшие жене Наполеона III Евгении де Монтихо, чью корону грабители сломали и бросили недалеко от Лувра.

Неизвестные проникли в Лувр утром 19 октября. Воспользовавшись проведением ремонтных работ, они оделись в рабочие желтые жилеты и проникли в галерею Аполлона, где похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.