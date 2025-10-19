Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 19 октября 2025Мир

Ограбившие Лувр преступники попали на видео

Прокурор Парижа Бекко: Ограбившие Лувр преступники попали на видео
Наталья Обрядина1

Ограбившие Лувр злоумышленники попали на видео в момент совершения преступления. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире телеканала BFMTV.

Из видеоролика следует, что преступники, выдававшие себя за рабочих, угрожали охранникам. Как отметила прокурор, когда грабители вскрывали витрину с драгоценными украшениями в галерее Аполлона, в музее сработала сигнализация, однако посетители музея не обратили на это внимания.

Материалы по теме:
История Владимира Александрова: как советский физик первым предсказал ядерную зиму и исчез без следа
История Владимира Александрова:как советский физик первым предсказал ядерную зиму и исчез без следа
27 ноября 2024
Без следа и следствия Самые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
Без следа и следствияСамые громкие преступления СССР и России, которые так и остались нераскрытыми
3 сентября 2019
«Говорили, что его пропустили в мясорубку» В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
«Говорили, что его пропустили в мясорубку»В 1989 году в Москве пропал знаменитый галерист. Его не нашли даже КГБ и сыщики из Лондона и Парижа
24 февраля 2021

Министерство культуры Франции уже уточнило информацию о похищенных из Лувра восьми украшениях. Среди них значатся драгоценности «неизмеримой ценности», принадлежавшие королевам и императрицам. Среди прочего в перечень похищенных ценностей вошли тиара и брошь, принадлежавшие жене Наполеона III Евгении де Монтихо, чью корону грабители сломали и бросили недалеко от Лувра.

Неизвестные проникли в Лувр утром 19 октября. Воспользовавшись проведением ремонтных работ, они оделись в рабочие желтые жилеты и проникли в галерею Аполлона, где похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. После этого злоумышленники скрылись на мотороллерах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп призвал Зеленского принять условия России

    Евросоюз обвинили в попытке сорвать встречу Путина и Трампа

    В Белоруссии рассказали о работе по установлению контактов с властями Украины

    Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

    На Западе рассказали об одном страхе военных ВСУ

    В российском регионе при атаке беспилотников пострадала женщина

    В российском регионе при атаке БПЛА на автомобиль пострадал водитель

    Депутат Европарламента пригрозила «переломать ноги» Зеленскому из-за выступления в Румынии

    Украинский военный ограбил церковь в Полтавской области

    Гол Тюкавина спас «Динамо» от поражения в домашней игре с «Ахматом»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости