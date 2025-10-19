Украинская теннисистка показала фигуру в откровенном бикини

Украинская теннисистка Марта Костюк показала новую публикацию на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На снимке спортсменка позирует в бордовом откровенном бикини на яхте. 23-летняя Костюк написала, что отдыхает на Мальдивах. Публикация собрала более 30 тысяч лайков.

9 мая Костюк пожала руку сменившей российское спортивное гражданство на австралийское Дарье Касаткиной после матча на турнире в Риме. Она заявила, что для отказа от паспорта нужна смелость.

Костюк — победительница трех турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она располагается на 27-м месте в мировом рейтинге.