В Омской области в ДТП погиб ребенок

В результате ДТП в Омской области пострадал мужчина и погиб 11-летний мальчик

В результате ДТП в Омской области пострадал мужчина, погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

Авария произошла в Большереченском районе Омской области. 23-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по трассе Омск — Тара. В районе 191-го километра он не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

Водитель автомобиля с различными травмами доставлен в больницу. Мальчик же скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины трагедии выясняются. По факту ДТП организована проверка.

