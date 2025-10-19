«Зенит» разгромил аутсайдера РПЛ

«Зенит» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над «Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сочи на «Олимпийском стадионе Фишт» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 12-й минуте счет открыл защитник Нуралы Алип. На 54-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Густаво Мантуан, реализовав пенальти. На 86-й минуте полузащитник Андрей Мостовой также забил пенальти.

Таким образом, после 12 матчей «Зенит» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Сочи» является аутсайдером и занимает последнее 16-е место с пятью очками. Лидирует московский «Локомотив», в активе которого 26 очков.

В следующем матче «Зенит» примет московское «Динамо» 26 октября. «Сочи» днем позднее на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».