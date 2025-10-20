Экономика
12:56, 20 октября 2025Экономика

В России предупредили о подорожании услуг банков

«Ъ»: НСФР предупредил о росте стоимости услуг банков из-за планов властей по НДС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Отмена льготного режима налога на добавленную стоимость (НДС) для операций, связанных с обслуживанием карт, процессингом и эквайрингом (передача и обработка данных при расчетах по банковским картам), приведет к росту стоимости банковских услуг. Об этом говорится в отзыве на соответствующий законопроект, направленный в Госдуму Национальным советом финансового рынка (НСФР), сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время ставка налога составляет 0 процентов, а в следующем году ее предлагается довести сразу до 22 процентов. Участники рынка подчеркивают, что следствием такого решения станет рост стоимости банковских услуг и сокращение безналичного оборота.

Глава НСФР Андрей Емелин пояснил, что все прошлые годы доля расчета банковскими картами стабильно возрастала, но в новых условиях у бизнеса и граждан появятся стимулы возвращаться к наличности, что сделает менее прозрачными для государства торговые операции в целом.

До этого Национальная платежная ассоциация (НПА) в своем отзыве на законопроект отмечала, что повышение НДС немедленно будет переложено во все виды розничных платежей в экономике. Исполнительный директор НПА Мария Михайлова подчеркивала, что введение НДС на указанные услуги выглядит наиболее критичной из всех предложенных мер.

По оценкам экспертов, при введении НДС на процессинг и эквайринг расходы банков возрастут на десятки миллиардов рублей, а если сборы коснутся обслуживания карт, то суммы окажутся на порядок выше.

Для компенсации этих расходов финансовым организациям придется повышать стоимость какого-то продукта, и необязательно, что это будет стоимость эквайринга и процессинга. В НПА отмечают, что в новых условиях бизнес лишится поводов для создания высокотехнологичных предприятий на финансовом рынке.

Поводом для отмены льгот на НДС Минфин называет необходимость сокращения дефицита бюджета. Глава ведомства Антон Силуанов объяснял, что решение увеличить сборы НДС с 2026 года выбрано из-за того, что остальные способы увеличить доходы казны носили бы более инфляционный характер.

