Определился победитель Гран-при США «Формулы-1»

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США «Формулы-1»

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США Формулы-1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гонка прошла в воскресенье, 19 октября. Победитель определился по итогам 56 кругов. Вторым к финишу пришел британец Ландо Норрис из McLaren. Тройку призеров замкнул представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari.

Ферстаппен одержал пятую победу в нынешнем сезоне. В его активе 306 очков, он занимает третье место в общем зачете. С 346 очками лидирует австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри. Вторую позицию с 332 баллами занимает Норрис.

5 октября досрочно стал известен победитель Кубка конструкторов в нынешнем сезоне «Формулы-1». Недосягаемой для соперников стала команда McLaren.