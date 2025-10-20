Отца двоих детей из России нашли бездыханным в море на популярном курорте Таиланда

Турист из России не выжил после купания на Пхукете в первый день отпуска

Российского туриста нашли бездыханным в море на популярном курорте Пхукет в Таиланде в первый день его отпуска. Об этом сообщили в РИА Новости в генеральном консульстве России на острове.

Уточняется, что 56-летний мужчина не выжил после купания на пляже Карон. Трагедия произошла 19 октября. По данным Telegram-канала Shot, россиянин вел строительный бизнес в Обнинске и прилетел в Таиланд на отдых с семьей на 10 дней.

Сообщается, что после заселения в отель он вместе с родными отправился к морю и ушел плавать один, при этом долго не хотел выходить из воды. Спустя 30 минут супруга туриста заметила, что он перестал двигаться. Местные спасатели вытащили мужчину на берег и пытались его реанимировать, но спасти его не удалось.

Новость о том, что российский путешественник не выжил, поступила позже из больницы. По предварительным данным, у него случились судороги. Мужчина был отцом двух девочек.

Ранее российская туристка 1992 года рождения утонула во время купания в море на одном из пляжей на Пхукете. Сообщалось, что в настоящее время оформляются документы для репатриации.