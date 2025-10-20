Стало известно о состоянии Александра Емельяненко после госпитализации

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что успешно завершил курс лечения

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Емельяненко заявил, что успешно завершил курс лечения, его состояние после госпитализации улучшилось. Он отметил, что проходил курс лечения в медицинском центре при МГУ. «Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете!» — добавил боец.

19 октября стало известно, что Александр Емельяненко попал в больницу. Менеджер спортсмена Ваха Шанхоев заявил, что боец несколько дней провел в больнице из-за неврологии.

Всего в активе 44-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.