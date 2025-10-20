Спорт
19:06, 20 октября 2025Спорт

Стало известно о состоянии Александра Емельяненко после госпитализации

Боец MMA Александр Емельяненко заявил, что успешно завершил курс лечения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: news.ru / Globallookpress.com

Российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко выписали из больницы. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Емельяненко заявил, что успешно завершил курс лечения, его состояние после госпитализации улучшилось. Он отметил, что проходил курс лечения в медицинском центре при МГУ. «Спасибо вам большое, доктора, за все, что вы делаете!» — добавил боец.

19 октября стало известно, что Александр Емельяненко попал в больницу. Менеджер спортсмена Ваха Шанхоев заявил, что боец несколько дней провел в больнице из-за неврологии.

Всего в активе 44-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

