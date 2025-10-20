Мир
14:59, 20 октября 2025

Замглавы МИД раскрыл послание России для Трампа

Рябков: Саммит на Аляске задал рамки урегулирования, альтернативного пути нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Москва должна донести до Вашингтона, что встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске задала рамки работы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», — отметил дипломат.

По его словам, Россия и США во всех дальнейших усилиях по урегулированию конфликта должны опираться на позиции, сформулированные лидерами двух стран в ходе прошедшего саммита.

16 октября состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, по итогам которого была анонсирована двусторонняя встреча лидеров в Будапеште. Вскоре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка саммита идет полным ходом.

