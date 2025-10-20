Венгрии предрекли интерес у россиян из-за встречи Путина и Трампа

Вице-президент АТОР Мурадян предрек интерес к Венгрии у россиян

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек интерес к Венгрии у соотечественников из-за встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает официальный сайт организации со ссылкой на эфир радио РБК.

Собеседник издания отметил, что после саммита на Аляске у туристов возник интерес к этому направлению. Аналогичная тенденция, по его мнению, ожидается и после встречи российского и американского президентов в Будапеште. Мурадян пояснил, что упоминание любой страны в новостях стимулирует любопытство путешественников.

Однако в отличие от США, получить документы для въезда в Венгрию россиянам несложно, а добраться туда можно через Белград, Стамбул или Ереван, добавили в АТОР.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия сделает все возможное для успеха встречи Путина и Трампа в Будапеште. Он также подчеркнул, что страна готова выступать в качестве посредника или осуществить любую важную деятельность ради установления мира на Украине.

