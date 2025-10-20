Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 20 октября 2025Путешествия

Венгрии предрекли интерес у россиян из-за встречи Путина и Трампа

Вице-президент АТОР Мурадян предрек интерес к Венгрии у россиян
Алина Черненко
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян предрек интерес к Венгрии у соотечественников из-за встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает официальный сайт организации со ссылкой на эфир радио РБК.

Собеседник издания отметил, что после саммита на Аляске у туристов возник интерес к этому направлению. Аналогичная тенденция, по его мнению, ожидается и после встречи российского и американского президентов в Будапеште. Мурадян пояснил, что упоминание любой страны в новостях стимулирует любопытство путешественников.

Материалы по теме:
Россияне внезапно полюбили Венгрию. Как туда добраться, где побывать и что попробовать — полный гайд по стране
Россияне внезапно полюбили Венгрию.Как туда добраться, где побывать и что попробовать — полный гайд по стране
30 августа 2024
Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?
Путин и Трамп встретятся в дружественной России стране НАТО. Почему они выбрали именно это место?
17 октября 2025

Однако в отличие от США, получить документы для въезда в Венгрию россиянам несложно, а добраться туда можно через Белград, Стамбул или Ереван, добавили в АТОР.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия сделает все возможное для успеха встречи Путина и Трампа в Будапеште. Он также подчеркнул, что страна готова выступать в качестве посредника или осуществить любую важную деятельность ради установления мира на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ереване убили чеченку, которая могла бежать за границу из-за домашнего насилия. Ее семья сделала заявление

    Уход Боярского со сцены прокомментировали в театре

    Де Голль раскритиковал позицию Франции по Украине

    Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

    На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

    Две страны ЕС отказались участвовать в трибунале против России

    На Украине захотели лишить защиты русский и еще один язык

    На Западе признали свое поражение в украинском конфликте

    Россиян с фимозом призвали не ждать и не гадать

    Российский губернатор обратился к жителям на фоне опасности атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости