В России отреагировали на массированный удар Украины по Ростовской области

Депутат Колесник предрек кратный ответ на атаку ВСУ по Батайску

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по мирным объектам, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на новые удары Украины по Ростовской области.

ВСУ атаковали регион в ночь на вторник, 21 октября. Под удар попало здание частного медцентра в Батайске, многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадали два человека.

«Для чего делается? Не потому же, что они промахнулись, их ПВО отвела и так далее. Нанесение ударов по мирным объектам — это желание панику устроить в наших рядах, что абсурдно выглядит. Русский народ и паника — это несовместимые понятия. У них не получается пробить ПВО военных объектов, они бьют по мирным, пытаются на этом отыграться. Конечно, будем прикрывать и мирные объекты наши, раз уж такая пошла история», — поделился депутат.

Ответ, как всегда, не задержит себя ждать. Всегда даем ответ. Сколько раз мы это наблюдали с вами. Ответ кратный будет, так что зря. Не буди лихо, пока оно тихо — есть пословица русская Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Пострадавших нет. «Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — отметил он.

По заявлению Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, однако позднее началась вторая волна нападения.