21 октября 2025

В России отреагировали на массированный удар Украины по Ростовской области

Депутат Колесник предрек кратный ответ на атаку ВСУ по Батайску
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по мирным объектам, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на новые удары Украины по Ростовской области.

ВСУ атаковали регион в ночь на вторник, 21 октября. Под удар попало здание частного медцентра в Батайске, многоэтажный дом, торговые павильоны и автомобили. Пострадали два человека.

«Для чего делается? Не потому же, что они промахнулись, их ПВО отвела и так далее. Нанесение ударов по мирным объектам — это желание панику устроить в наших рядах, что абсурдно выглядит. Русский народ и паника — это несовместимые понятия. У них не получается пробить ПВО военных объектов, они бьют по мирным, пытаются на этом отыграться. Конечно, будем прикрывать и мирные объекты наши, раз уж такая пошла история», — поделился депутат.

Ответ, как всегда, не задержит себя ждать. Всегда даем ответ. Сколько раз мы это наблюдали с вами. Ответ кратный будет, так что зря. Не буди лихо, пока оно тихо — есть пословица русская

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки в Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Пострадавших нет. «Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — отметил он.

По заявлению Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны уничтожили 10 беспилотников самолетного типа, однако позднее началась вторая волна нападения.

