15:30, 21 октября 2025Спорт

Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

Мамиашвили: Если Белинской неприятно, может не соревноваться с россиянами
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Алла Белинская

Алла Белинская. Фото: IMAGO / United World Wrestling / Globallookpress.com

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление украинской спортсменки Аллы Белинской о том, что ей было неприятно соревноваться с россиянкой Ксенией Бураковой на чемпионате Европы в Словакии. Его слова приводит РИА Новости.

Мамиашвили назвал высказывание спортсменки дискриминационным и добавил, что международные организации обязаны отреагировать на подобные слова. «В спорте существует определенная этика и культура поведения. Конечно, многое зависит от внутренней культуры человека и, возможно, от сиюминутного тренда», — заявил он.

Функционер добавил, что спортсменка в принципе могла отказаться от участия в турнире. «Не стоит вовлекать спорт в политику, тем более в такой радикальной форме. У каждого спортсмена есть право выбора — если ей настолько неприятно участвовать, никто не заставлял ее приезжать на соревнования вообще», — отметил он.

Ранее Белинская заявила, что ей не нравится сам факт соперничества с россиянами. «Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», — сказала она.

