00:22, 21 октября 2025Спорт

Норвежские лыжники задумались о бойкоте в случае допуска россиян

Анастасия Борисова
Фото: Pierre Teyssot / Shutterstock / Fotodom  

Сборная Норвегии по лыжным гонкам задумалась о бойкоте международных турниров в случае допуска к ним российских спортсменов. Об этом сообщает NTB.

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум посчитал, что спорт используется Россией как пропагандистский инструмент, и бойкот мог бы быть эффективной мерой. Олимпийский чемпион Эрик Валнес отметил, что хотя он не политик, открывать двери российским лыжникам пока рано, учитывая санкции и сохранение конфликта.

Ранее сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) направила письмо национальным лыжным федерациям, в котором перечислены причины, по которым белорусским и российским лыжникам важно вернуться на международную арену. Организаторы заявили о намерении сделать результаты голосования конфиденциальными.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению FIS. После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено во вторник, 21 октября, на совете организации.

