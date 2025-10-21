Семин назвал недостатки российских футболистов по сравнению с европейцами

Семин: Российские футболисты уступают в физике и технике европейцам

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал недостатки российских футболистов по сравнению с игроками из Европы. Его слова приводит Sport24.

По мнению Семина, уровень подготовки российских спортсменов оставляет желать лучшего. «Уступаем и в физических проявлениях, и в технике. Раньше в физике мы так не уступали. Наоборот, это был наш главный козырь. Техничными вот не были, а скоростными — всегда», — заявил он.

Экс-тренер добавил, что российским тренерам при работе с молодыми спортсменами необходимо брать пример с европейских клубов. «Почему "Барселона" и ПСЖ играют так высоко? Потому что у них защитники обладают невероятной скоростью. Хакими и Мендеш — как спринтеры! И мы сейчас, видя это, должны находить в детско-юношеском футболе быстрых игроков с потенциалом», — заключил он.

Ранее Семин назвал главную проблему российского футбола. По мнению специалиста, она заключается в уровне подготовки игроков в школах и академиях.

