Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:22, 21 октября 2025Спорт

Семин назвал недостатки российских футболистов по сравнению с европейцами

Семин: Российские футболисты уступают в физике и технике европейцам
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал недостатки российских футболистов по сравнению с игроками из Европы. Его слова приводит Sport24.

По мнению Семина, уровень подготовки российских спортсменов оставляет желать лучшего. «Уступаем и в физических проявлениях, и в технике. Раньше в физике мы так не уступали. Наоборот, это был наш главный козырь. Техничными вот не были, а скоростными — всегда», — заявил он.

Экс-тренер добавил, что российским тренерам при работе с молодыми спортсменами необходимо брать пример с европейских клубов. «Почему "Барселона" и ПСЖ играют так высоко? Потому что у них защитники обладают невероятной скоростью. Хакими и Мендеш — как спринтеры! И мы сейчас, видя это, должны находить в детско-юношеском футболе быстрых игроков с потенциалом», — заключил он.

Ранее Семин назвал главную проблему российского футбола. По мнению специалиста, она заключается в уровне подготовки игроков в школах и академиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша не гарантирует Путину свободный пролет в Венгрию. Лавров обвинил Варшаву в готовности к терроризму

    В Германии позавидовали удобной жизни в Москве

    Россиянам посоветовали полезный для сердца осенний фрукт

    Москвичей предупредили о погоде в конце недели

    Раскрыт путь снижения риска смерти от хронических заболеваний

    Деталь на сумке Меган Маркл взволновала общественность

    ФСИН России прокомментировала состояние «еле ходящего» в СИЗО генерала

    Мамиашвили ответил на слова украинки о неприязни к российским борцам

    Россиянам захотели выдавать бумажные документы на недвижимость

    Доходы бюджета от перевода такси на автомобили Lada подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости