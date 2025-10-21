Спорт
Стало известно о желании Абрамовича купить футбольный клуб

Sözcü: Бизнесмен Роман Абрамович захотел купить турецкий «Галатасарай»
Анастасия Борисова
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский бизнесмен Роман Абрамович захотел купить новый футбольный клуб. Об этом сообщает газета Sözcü.

По информации источника, Абрамович планирует купить контрольный пакет акций турецкого «Галатасарая». Отмечается, что бизнесмен уже приобрел особняк на Босфоре и готовится переехать в Стамбул.

В 2024 году AS сообщил, что Абрамович захотел приобрести испанскую «Валенсию». Отмечалось, что фанаты надеются на улучшение положения команды после смены владельца.

С 2003 по 2022 год Абрамович владел английским «Челси». В мае 2022 года он продал клуб консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Сумма сделки составила 5,33 миллиарда долларов. Абрамович был вынужден расстаться с командой, так как попал под санкции правительства Великобритании.

