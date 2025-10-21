В российском зоопарке раскрыли пол детеныша муравьеда

Детеныш гигантского муравьеда в Калининградском зоопарке оказался девочкой

В российском зоопарке раскрыли пол детеныша гигантского муравьеда. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Калининградского зоопарка.

По данным экспертов, это оказалось девочка. «Отныне то, что едет у мамы на спине, в недалеком будущем само станет мамой, потому что оно — это она!» — заявили сотрудники зоопарка. При этом имя животному пока не дали.

Ранее в октябре россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель. До 25 октября эксперты будут рассматривать предложения относительно имени для маленького орангутанга.

В феврале 2022 года об орангутанге Бату, который зазнался из-за выборов, рассказали в Новосибирском зоопарке.