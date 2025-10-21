Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:31, 21 октября 2025Моя страна

В российском зоопарке раскрыли пол детеныша муравьеда

Детеныш гигантского муравьеда в Калининградском зоопарке оказался девочкой
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал «Калининградский зоопарк»

В российском зоопарке раскрыли пол детеныша гигантского муравьеда. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Калининградского зоопарка.

По данным экспертов, это оказалось девочка. «Отныне то, что едет у мамы на спине, в недалеком будущем само станет мамой, потому что оно — это она!» — заявили сотрудники зоопарка. При этом имя животному пока не дали.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Ранее в октябре россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель. До 25 октября эксперты будут рассматривать предложения относительно имени для маленького орангутанга.

В феврале 2022 года об орангутанге Бату, который зазнался из-за выборов, рассказали в Новосибирском зоопарке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Обе стороны недостаточно готовы». Подготовку саммита Путина и Трампа в Будапеште приостановили

    Пенсионерам пообещали две выплаты перед Новым годом

    «Он снится армии в ночных кошмарах». На фронт вернулся командующий украинским контрнаступлением 2023 года. Что планируют ВСУ?

    Во Франции рассказали о губительной антироссийской политике Евросоюза

    Филипп Киркоров назвал себя сказочным

    Американский рэпер заявил о желании увидеть Царь-колокол

    Клебо обрадовался отстранению российских лыжников

    В Румынии сообщили о предотвращении диверсии с участием украинцев

    Силовики заявили об ухудшении положения ВСУ на харьковском направлении

    Ирландский журналист высмеял новый план ЕС и Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости