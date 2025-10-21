Из жизни
14:04, 21 октября 2025Из жизни

Вора-домушника поймали благодаря загадочной лапше

В Японии вора поймали благодаря оставленной кем-то в холодильнике лапше
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Roland Weihrauch / DPA / Globallookpress.com

В Японии домовладелец отследил вора-домушника благодаря загадочной лапше, которая появилась в холодильнике одной из его квартир. Об этом сообщает Japan Today (JT).

22 сентября 69-летний мужчина заехал в принадлежащую ему квартиру в городе Митое, префектура Кагава, где никто не жил. Внутри все было в порядке, однако в холодильнике японец обнаружил упаковку лапши-удон, которую он не покупал. Домовладелец заподозрил, что в квартиру кто-то пробирается, пока его нет, и установил там скрытую камеру.

Четыре дня спустя камера сняла, как в квартиру проник некий мужчина, порылся в комнатах и на кухне в поисках ценностей и ушел ни с чем. Вскоре его поймали. 39-летний вор признался, что действительно забрался в квартиру. При этом он сказал, что впервые слышит о лапше в холодильнике. Кто оставил ее там, выяснить пока не удалось.

Как пишет JT, вор мог отрицать, что положил лапшу в холодильник ранее, чтобы избежать обвинений в неоднократном проникновении в дом. Однако зачем ему было приносить еду в пустую квартиру, также непонятно. Издание уточняет, что мужчина был безработным, но не бездомным, и арестовали его в квартире с хорошо оборудованной кухней. Расследование странного инцидента продолжается.

Ранее в Таиланде задержали голого вора, который вломился в несколько домов в провинции Накхонратчасима. Мужчина признался, что снимал одежду, чтобы его нельзя было опознать по ней.

.
