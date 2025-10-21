Мир
15:17, 21 октября 2025

Захарова ответила на вопрос о датах встречи Лаврова и Рубио

Захарова: МИД России сразу проинформирует о встрече Лаврова и Рубио
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России сразу же проинформирует о встрече глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Макро Рубио, как только такие данные появятся. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопрос о возможных датах переговоров, передает ТАСС.

«Сергей Лавров сегодня обратил внимание на большое количество появляющихся вбросов по теме. Со своей же стороны могу заверить: как только у нас будет информация, которой сможем поделиться, мы сразу же это сделаем», — подчеркнула дипломат.

Кроме того, Захарова призвала не участвовать в «информационном балагане», который возник на фоне возможных переговоров российских и американских представителей.

Ранее газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что встреча Лаврова и Рубио якобы ожидается 30 октября в Будапеште.

Также замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг сообщения о якобы отложенной встрече Лаврова и Рубио. Дипломат указал на то, что сведения западных СМИ не соответствуют действительности, поскольку на данный момент нет согласованного понимания ни по срокам, ни по месту переговоров.

