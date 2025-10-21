Журова резко ответила заявившей о неприязни к российским борцам украинке

Журова: Белинская может не заниматься борьбой, если ей не нравятся россияне

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила украинской спортсменке Алле Белинской, заявившей, что ей было неприятно соревноваться с россиянкой Ксенией Бураковой на чемпионате Европы в Словакии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если не нравится и не хотите, можете тогда спортом не заниматься. Россияне все равно будут», — заявила Журова. По ее мнению, на подобные мнения украинских спортсменов влияет политика страны.

Ранее Белинская заявила, что ей не нравится сам факт соперничества с россиянами. При этом она отметила необходимость соперничества с ними.

На чемпионате Европы российские спортсменки выступали в статусе нейтральных спортсменов под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). Российская сборная завоевала 11 медалей, включая одну золотую.