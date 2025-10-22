Банки стали выдавать россиянам меньше денег под проценты

НБКИ: Средний размер потребзаймов в России снизился на 12,9 % в сентябре

По итогам сентября 2025 года средний размер одобренных потребительских займов в России сократился на 12,9 процента в сравнении с августовским показателем. О том, что банки в начале осени стали выдавать гражданам меньше денег в долг, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В сентябре средний размер потребкредитов на внутреннем рынке составил 181 тысячу рублей. Для сравнения, в августе показатель находился на уровне в 207,8 тысячи. Таким образом, в месячном выражении средний размер этого вида займов в стране снизился на 26,8 тысячи рублей, уточнили эксперты.

Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые после трех месяцев непрерывного роста. Среди регионов лидерами в этом сегменте кредитования традиционного оказались крупнейшие субъекты. В Москве средний размер выданных потребзаймов составил 352,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 276,4 тысячи, а в Московской области — 251,5 тысячи. Самое стремительное снижение среднего чека такого рода кредитов аналитики отметили в Санкт-Петербурге (минус 16,8 процента), Ленинградской области (минус 16,2 процента) и Республике Башкортостан (минус 15 процентов).

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка продолжает оказывать давление на кредитование в России. В сложившихся реалиях, отмечали в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в стране в обозримом будущем не стоит. Ключевая ставка все еще находится на заградительном уровне, а весомых предпосылок для ее резкого снижения в краткосрочной перспективе не предвидится, констатировал представитель финансовой организации.