Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:24, 22 октября 2025Экономика

Банки стали выдавать россиянам меньше денег под проценты

НБКИ: Средний размер потребзаймов в России снизился на 12,9 % в сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По итогам сентября 2025 года средний размер одобренных потребительских займов в России сократился на 12,9 процента в сравнении с августовским показателем. О том, что банки в начале осени стали выдавать гражданам меньше денег в долг, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В сентябре средний размер потребкредитов на внутреннем рынке составил 181 тысячу рублей. Для сравнения, в августе показатель находился на уровне в 207,8 тысячи. Таким образом, в месячном выражении средний размер этого вида займов в стране снизился на 26,8 тысячи рублей, уточнили эксперты.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
Центробанк опустил ключевую ставку. Что это значит для простых россиян?
12 сентября 2025

Подобную динамику аналитики зафиксировали впервые после трех месяцев непрерывного роста. Среди регионов лидерами в этом сегменте кредитования традиционного оказались крупнейшие субъекты. В Москве средний размер выданных потребзаймов составил 352,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 276,4 тысячи, а в Московской области — 251,5 тысячи. Самое стремительное снижение среднего чека такого рода кредитов аналитики отметили в Санкт-Петербурге (минус 16,8 процента), Ленинградской области (минус 16,2 процента) и Республике Башкортостан (минус 15 процентов).

Жесткая денежно-кредитная политика Центробанка продолжает оказывать давление на кредитование в России. В сложившихся реалиях, отмечали в ВТБ, ожидать полноценного кредитного ренессанса в стране в обозримом будущем не стоит. Ключевая ставка все еще находится на заградительном уровне, а весомых предпосылок для ее резкого снижения в краткосрочной перспективе не предвидится, констатировал представитель финансовой организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Дагестан дронами нового типа с иностранной маркировкой. Последствия удара попали на видео

    Двое бойцов СВО проехали шесть километров под обстрелами ВСУ с пробитыми колесами

    Минобороны раскрыло подробности атаки ВСУ на Дагестан

    Малышева запретила россиянам заказывать одно блюдо в ресторане

    Спящий в бытовке под американским флагом россиянин оказался террористом и попал на видео

    В России назвали причину ожирения школьников

    Российских пенсионеров решили развлекать по-новому

    МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

    Раскрыто новое полезное свойство «Оземпика»

    Банки стали выдавать россиянам меньше денег под проценты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости