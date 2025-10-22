Экс-директора российской школы с «зоновским» понятиями попросили реабилитировать

В Екатеринбурге просят реабилитировать экс-директора школы, где насиловали детей

В Екатеринбурге просят реабилитировать бывшего директора спецшколы, где насиловали детей. Об этом сообщает URA.RU.

С соответствующим ходатайством в следственные органы обратилась адвокат экс-директора. По ее словам, доказательств вины ее подзащитной нет, а срок давности привлечения к ответственности истек год назад, потому она просит о прекращении уголовного дела.

14 апреля 2023 года стало известно о насилии над воспитанниками спецшколы с подачи преподавателя. Адвокат одного из пострадавших подростков рассказал, что в учебном заведении содержатся мальчики, которые совершили преступления до 14 лет. По его словам, молодые люди совершали насильственные действия в отношении других детей, называя это товарищескими судами. О происходящем знал педагог и поощрял действия учеников.

После сообщений директора отстранили от работы. Ей вменили статью 293 («Халатность») УК РФ и назначили 11 месяцев исправительных работ. Однако позже кассационный суд отменил приговор в связи с выявленными нарушениями, дело вернули на повторное рассмотрение.

Также по делу осуждены три подростка.