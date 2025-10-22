Microsoft намекнула на рост цен игровых консолей

Microsoft заявила о разработке консоли Xbox и намекнула на рост цен

Корпорация Microsoft начала разработку нового поколения игровых консолей Xbox. Об этом президент Xbox Сара Бонд заявила в интервью порталу Mashable.

В разговоре с журналистами Бонд опровергла слухи о том, что Microsoft не собирается выпускать игровую приставку нового поколения, которая заменит Xbox Series. Она напомнила о выходе портативной консоли Xbox Ally X и подчеркнула, что новая приставка Xbox будет «очень премиальной, высококлассной и тщательно подобранной».

По мнению журналистов издания NotebookCheck, таким образом в Microsoft аккуратно намекнули геймерами, что новая игровая консоль будет достаточно дорогой. Они напомнили, что актуальная приставка Xbox Series X стоит 650 долларов (53 тысячи рублей). Авторы медиа предположили, что следующая Xbox обойдется в 1000 долларов (82 тысячи рублей) или даже дороже.

Также Сара Бонд заявила, что Microsoft ориентируется на распространение игр на всех платформах: «Сегодня крупнейшие игры в мире доступны повсюду — возьмите Call of Duty, Minecraft, Fortnite или Roblox».

Инсайдеры полагают, что новые поколения консолей PlayStation и Xbox выйдут в 2027 году.

В начале октября Sony раскрыла новые технологии, которые будут использоваться в PlayStation 6. Так, консоль будет поддерживать технологии машинного обучения для FSR и PSSR, которые позволят улучшить качество изображения.