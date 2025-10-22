Забота о себе
21:03, 22 октября 2025Забота о себе

Назван неожиданный способ оценить риск хронических заболеваний за несколько секунд

Профессор генетики Вехида: Обхват шеи может указать на высокое давление и диабет
Обхват шеи может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, считают профессор биохимии Ахмед Эльбедиви и профессор генетики и микробиологии Надин Вехида. Неожиданный способ оценить состояние здоровья за несколько секунд они назвали Daily Mail.

Эксперты указали, что риск хронических заболеваний выше, если обхват шеи превышает 43 сантиметра у мужчины и 35,5 сантиметра у женщины. В частности, это может указывать на высокое кровяное давление, нарушение сердечного ритма, мерцательную аритмию, высокий уровень сахара в крови или диабет второго типа. Также такой обхват шеи может быть признаком апноэ во сне.

Специалисты отметили, что обычно врачи обращают внимание на объем талии и упускают из виду шею, хотя именно этот параметр указывает на склонность организма накапливать жир в верхней части тела. Такая особенность сильнее влияет на регулирование уровня холестерина, сахара в крови и сердечный ритм, что повышает риск возникновения опасных хронических заболеваний, уточнили эксперты.

Ранее пульмонолог Рикардо Хосе назвал простой способ определить состояние здоровья. По его словам, для этого нужно посчитать, сколько раз за минуту человек сможет сесть на стул и встать с него без помощи рук.

