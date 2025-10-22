Назван неожиданный способ оценить риск хронических заболеваний за несколько секунд

Профессор генетики Вехида: Обхват шеи может указать на высокое давление и диабет

Обхват шеи может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, считают профессор биохимии Ахмед Эльбедиви и профессор генетики и микробиологии Надин Вехида. Неожиданный способ оценить состояние здоровья за несколько секунд они назвали Daily Mail.

Эксперты указали, что риск хронических заболеваний выше, если обхват шеи превышает 43 сантиметра у мужчины и 35,5 сантиметра у женщины. В частности, это может указывать на высокое кровяное давление, нарушение сердечного ритма, мерцательную аритмию, высокий уровень сахара в крови или диабет второго типа. Также такой обхват шеи может быть признаком апноэ во сне.

Специалисты отметили, что обычно врачи обращают внимание на объем талии и упускают из виду шею, хотя именно этот параметр указывает на склонность организма накапливать жир в верхней части тела. Такая особенность сильнее влияет на регулирование уровня холестерина, сахара в крови и сердечный ритм, что повышает риск возникновения опасных хронических заболеваний, уточнили эксперты.

