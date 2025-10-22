Лидер «Воплей Видоплясова» Скрипка выступил за военный переворот на Украине

Власть на Украине должна перейти военным, заявил лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, говоря о возможности проведения выборов в стране.

По мнению музыканта, во время выборов люди часто «выбирают популистов». «Как большинство девушек выбирает подонков, которые им на уши навешивают, а они потом с этим подонком живут. Так люди устроены», — заявил Скрипка, добавив, что мужчины иногда поступают аналогичным образом, выбирая в качестве спутницы какую-нибудь «фифу».

Артист призвал к военному перевороту на Украине

В связи с этим Скрипка заявил, что в Киеве следует устроить военный переворот. Это, по его мнению, позволит привести к власти в стране тех, кто участвовал в боевых действиях.

Вот я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия Олег Скрипка лидер группы «Вопли Видоплясова»

В качестве примера «нормальных военных» музыкант назвал командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберта Бровди с позывным Мадьяр и общественника Сергея Стерненко — экс-главу одесского филиала «Правого сектора» (организация признана в России террористической организацией и запрещена). Вместе с тем, по мнению Скрипки, даже такие люди должны пройти проверку, чтобы окончательно понять, что они из себя представляют за пределами своего «медийного образа».

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Чем еще известен Скрипка?

Лидер группы «Вопли Видоплясова» известен своими резкими высказываниями в адрес русскоговорящих людей. Так, в январе 2021 года он назвал русскоязычное население Украины «резидентами без права голоса». «Люди, которые на Украине живут в русскоязычном пространстве, являются просто резидентами Украины. (…) Они не украинцы, но резиденты Украины», — заявил музыкант.

В 2017 году Скрипка заявил, что людей, которые живут на Украине и не могут выучить украинский язык, нужно отправить в гетто, так как, по его мнению, они являются умственно отсталыми. Тогда же музыкант заявил, что хотел бы, чтобы украинский язык стал господствующим в обществе, поэтому он общается с говорящими на украинском языке людьми и нанимает только их для работы.

Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз «дебилизм». Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них Олег Скрипка лидер группы «Вопли Видоплясова»

Также музыкант делал громкие заявления о Крыме и Донбассе. В 2016 году он назвал эти территории мертвыми для Украины. Он добавил, что хотел бы возвращения полуострова в состав страны, однако не видит «объективных причин» для этого. В том же году Скрипка признал невозможность возврата Крыма Украине.

«Крым никогда не вернется в состав Украины. В стране на это нет ни политической воли, ни желания. Реальных шагов нет», — заявлял он.