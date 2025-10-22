Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
21:33, 22 октября 2025Спорт

«Рубин» обыграл «Ахмат» в серии пенальти в Кубке России

«Рубин» по пенальти победил «Ахмат» в Кубке России
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Казанский «Рубин» разгромил «Ахмат» в матче последнего, шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась победой хозяев в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3. Основное время завершилось со счетом 3:3.

У казанцев на 41-й минуте отличился Егор Тесленко, на 51-й минуте гол оформил Руслан Безруков, а на 63-й минуте третий мяч в сетку ворот соперника отправил Дардан Шабанхаджай.

«Рубин» набрал шесть очков и занял третье место в группе A, обеспечив себе выход в плей-офф турнира. «Ахмат» с четырьмя очками занял финальное место в группе.

Ранее 19 октября калининградская «Балтика» на выезде разгромила «Рубин» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тупые, ограниченные политики». Европейский министр пригрозил Венгрии взрывом нефтепровода «Дружба». Что ему ответили?

    В российском городе прогремели взрывы

    Медведева раскрыла подробности предстоящей серьезной операции

    В Братиславе загорелся перерабатывающий российскую нефть завод

    Стали известны подробности взрыва в Ставрополе

    Страны ЕС одобрили 19-й пакет санкций против России

    Умерла второй режиссер фильма «Москва слезам не верит» Овчинникова

    Володин пошутил об отказе Силуанова от Нобелевской премии

    Экс-коллега Усольцева высказалась о версии о его побеге за границу

    50-летняя Сара Полсон с голой грудью вышла на публику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости