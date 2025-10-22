В Кремле ответили на вопрос об инициаторе встречи Путина и Трампа

Песков: Встреча Путина и Трампа была обоюдным желанием президентов

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа была обоюдным желанием политиков. Так на вопрос об инициаторах встречи ответил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это было обоюдное желание», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что сроки встречи двух лидеров еще только предстоит определить. До этого, по словам пресс-секретаря, требуется тщательная подготовка, «на это необходимо время».

16 октября Путин провел телефонный разговор с Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану, поскольку тот сделал свою страну безопасной.