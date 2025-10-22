Экономика
11:03, 22 октября 2025Экономика

Колебания российского фондового рынка объяснили правящими бал эмоциями

Индекс Мосбиржи вырос в начале торгов 22 октября на 0,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Значительные колебания показателей российского фондового рынка связаны с влиянием «острой геополитики», считает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер. «Эмоции правят бал, много вбросов в СМИ и противоречивых комментариев чиновников, большой спекулятивный наплыв, а исход не предопределен. В любой момент все опять может измениться», — говорится в его комментарии, опубликованном утром 22 октября.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,8 процента, прибавляя до 2 653,53. В среду диапазон показателя ожидается в пределах 2630-2700 пунктов, прогнозирует в свою очередь управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Банка ПСБ Екатерина Крылова. «Сегодня, на наш взгляд, снова будет волатильный день», — предположила она в сообщении, поступившем «Ленте.ру».

Накануне, 21 октября, индекс российской площадки с дополнительным кодом (IMOEX2) опустился на утренних торгах почти на 2,5 процента после публикации сообщения CNN о переносе встречи госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова, связанном с тем, что представитель Белого дома якобы счел Россию «неготовой к уступкам по украинскому конфликту» после их телефонного разговора. В российском дипломатическом ведомстве в связи с публикациями призвали не участвовать в «информационном балагане».

Индекс Мосбиржи, упавший на прошлой неделе почти до 2500 пунктов, вечером 16 октября вновь начал расти. На фоне итогов телефонных переговоров президентов России и США, а также анонса их встречи в Будапеште аналитики стали допускать его подъем до 3000 пунктов.

