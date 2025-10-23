Украина сбросила на российские объекты умные авиабомбы

МО России: Система ПВО сбила три управляемые авиабомбы и 293 БПЛА ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на российские объекты три умные авиабомбы — ни одна из них не достигла цели. Это следует из сообщения Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, все управляемые снаряды ВСУ были сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО). Какие именно объекты пытались атаковать ВСУ, и какие типы снарядов использовались при этом, не уточняется. В Минобороны добавили, что кроме умных бомб ПВО уничтожила 293 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Известно, что ВСУ периодически используют управляемые французские авиабомбы Hammer и американские JSOW. Дальность их полета составляет около 64 километров. Также, как отмечал военный эксперт Анатолий Матвийчук, для удара могут применяться бомбы JDAM. Для их запуска ВСУ используют самолеты Су-24 и, вероятно, F-16.

Ранее сообщалось, что Россия подверглась массированной атаке БПЛА ВСУ на фоне отказа президента США Дональда Трампа встречаться в Будапеште с российским лидером Владимиром Путиным.