Фадеев и Агаларов проиграли суд поставщику кофе и пряностей

Поставщик кофе отсудил у Фадеева и Агаларова больше 1 млн рублей

Известный ресторан Максима Фадеева и Эмина Агаларова терпит убытки. В этот раз оптовый поставщик кофе, какао и пряностей компания ООО «АЛЕФ ТРЕЙД МСК» через суд взыскала 1,1 миллиона рублей с ООО «МУЗЫКАЛЬНОЕ КАФЕ». Об этом пишут «Страсти» со ссылкой на решение Арбитражного суда Москвы от 17 октября 2025 года.

Истец требовал взыскать с кафе артистов не только стоимость невозвращенного оборудования в размере 75 тысяч рублей, но еще и начисленные за это пени в сумме 32 тысяч рублей и неустойку за неисполнение обязательств — 960 тысяч рублей. Кроме того, выплатить госпошлину — 57 тысяч рублей.

Суд полностью удовлетворил требования «АЛЕФ ТРЕЙД МСК». Доли в ООО «МУЗЫКАЛЬНОЕ КАФЕ» у Фадеева и Агаларова равные — 50 на 50.

В марте 2025 года ресторан «У дяди Макса» потерял более 65 миллионов. А на Эмина Агаларова также весной 2025 года в суд поступило несколько заявлений из-за его ресторана ООО «Зафферано 1». Поставщик продуктов подал иск почти на 62 тысячи рублей из-за нарушений поставок. В октябре же другая компания Агаларова, ООО «СЕРВИС ХОЛЛ», задолжала почти 480 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что рэпер Василий Вакуленко задолжал налоговой более 400 тысяч рублей.