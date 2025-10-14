У Аллы Пугачевой хотят забрать замок в России и посадить в тюрьму. Кто и почему решил наказать примадонну за скандальное интервью?

Алла Пугачева столкнулась с угрозами наказаний со стороны общественных деятелей

Народной артистке СССР Алле Пугачевой, в 2022 году уехавшей из России с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) и детьми, пригрозили новыми проблемами. Среди предложений, выдвинутых общественниками, продюсерами и коллегами по сцене, оказались лишение певицы полагающихся ей социальных выплат, конфискация ее замка в деревне Грязь и уголовное преследование.

У детей Пугачевой заподозрили проблемы с российскими паспортами

Как стало известно 12 октября, 12-летние Лиза и Гарри, дети Пугачевой и Галкина, могут остаться без российских паспортов. Как сообщил источник, в их свидетельствах о рождении нет отметок о российском гражданстве — те стали обязательными в октябре 2023 года, после того, как семья переехала из России в Израиль.

Отмечалось, что им необходимо подтверждать гражданство на родине или в заграничном представительстве

Впрочем, позже информацию о возможных проблемах с паспортами у детей артистки опровергли — юрист Александр Хаминский обратил внимание на то, что новый порядок действует с 2023 года, а Гарри и Лиза родились до принятия соответствующего постановления.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В движении «Зов народа» предложили лишить Пугачеву пенсии

Как стало известно в октябре, Пугачева получает пенсию в размере не менее 67 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсационная выплата, которая полагается певице за звание народной артистки СССР. Пособие по старости она получает на банковскую карту, с которой происходит оплата счетов за недвижимость и налогов Пугачевой. Отмечалось, что финансовыми и бытовыми вопросами уехавшей артистки в России занимается доверенное лицо.

Лишить певицу пенсии предложил председатель общественного движения «Зов народа» Сергей Зайцев, посчитавший, что люди, «которые выбрали путь ненависти к России», «не должны получать никаких финансовых или иных благ от страны, которую они сами отвергают».

Мужчина объявил процесс лишения 76-летней Пугачевой пенсии вопросом национальной гордости

Ранее стало известно, что Пугачеву исключили из российской системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Полис певицы был аннулирован из-за несоответствия персональных данных и из-за того, что она не заменила его в установленный срок. Журналисты выяснили, что в случае экстренного обращения Пугачевой в поликлинику на территории России ей все равно будет оказана помощь, после чего артистку обяжут восстановить ОМС.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Виталий Бородин пригрозил Пугачевой тюремным сроком до 20 лет

После выхода интервью Пугачевой проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на певицу подали в суд. Истцом выступил адвокат Александр Трещев, потребовавший взыскать с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева.

Позже он дополнил иск требованием лишить артистку авторских отчислений, размер которых был оценен в 28 миллионов рублей в год

Также сообщалось, что за слова о Дудаеве Пугачевой может грозить до пяти лет колонии в случае, если в них обнаружат оправдание терроризма. Об этом заявил анонимный источник Shot.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин пригрозил певице лишением свободы на еще больший срок, от 15 до 20 лет. Он потребовал проверить высказывания артистки в интервью по трем статьям Уголовного кодекса РФ: оправдание терроризма, дискредитация Вооруженных сил России и распространение заведомо ложной информации.

Фото: Persona Stars / 044 / Getty images

Лидер «России Православной» призвал превратить замок Пугачевой в храм

Другие спикеры поделились планами на недвижимость Пугачевой в России. Депутат Брянской областной думы, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил передать замок певицы в деревне Грязь в распоряжение Русской православной церкви, перестроив его в православный храм. Иванов посчитал, что для его задумки достаточно демонтировать скульптуры драконов и готические башни, заменив их на православную символику и золотые купола.

Идею раскритиковал шоумен Стас Барецкий, посчитавший, что замок не подходит для священного места. Он предложил переоборудовать дом артистки в тюрьму для иноагентов.

Будем там содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно там же открыть крематорий, чтобы они там работали как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя Стас Барецкий шоумен

Иосиф Пригожин назвал Пугачеву диктатором

Возвращению Пугачевой в российское инфополе сопутствовали высказывания о влиянии певицы на музыкальную индустрию. Продюсер Иосиф Пригожин назвал ее «абсолютным диктатором в шоу-бизнесе». Он намекнул, что якобы знает об артистке нечто, из-за чего та не имеет морального права говорить на тему совести. Медиаменеджер добавил, что считает Пугачеву талантливой певицей, которая внесла в индустрию большой вклад.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ведущий программы «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон посчитал Пугачеву «главной мафиозницей нашей эстрады». Журналист отметил, что ее персона не волнует его уже на протяжении 35 лет.

О диктатуре певицы заговорил и музыкальный критик Сергей Соседов, подчеркнувший при этом, что в индустрии были куда более влиятельные фигуры, а сама Пугачева не обладала никакой абсолютной властью в шоу-бизнесе.

Никакие таланты она не открывала, если только для выгоды самой себе. Это в закулисье называлось "удушить в объятьях" Сергей Соседов музыкальный критик

Критика Пугачевой усилилась после ее большого интервью

Интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) стало первой публичной беседой Пугачевой за много лет. Артистка объяснила отъезд из России тем, что страна ее предала: мужа включили в реестр иностранных агентов, после чего детей стали оскорблять в школе. После отъезда Пугачева столкнулась с яростной критикой со стороны общественных деятелей, коллег по индустрии и некоторых политиков, обвинивших ее в предательстве.

Пугачева отметила, что всю ее жизнь страна не кормила ее с ложечки. «В чем я предатель?» — задалась вопросом она.

После выхода интервью и последовавшей за ним критики артистка прокомментировала это словами из песни Владимира Высоцкого: «Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь».