В башкирском заповеднике «Шульган-Таш» хулиганы-бобры обгрызли деревья

Хулиганы-бобры обгрызли деревья в российском заповеднике «Шульган-Таш», находящемся в Башкирии. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал UTV.

По словам сотрудников заповедника, чаще всего грызуны трудятся ночью. При этом они подчеркнули, что порубленные деревья стали появляться в лесах на этой территории все чаще.

«В последнее десятилетие численность бобра в заповеднике стабилизировалась. Страдают или выигрывают от их строительной деятельности обитатели горных рек и ручьев? С одной стороны рыбы часто летом не могут подняться вверх по течению из-за бобровых запруд. С другой, эти плотины сносят сильные паводки, рыба поднимается на нерест и остается в бобровых прудах, сохраняясь от браконьерского вылова», — рассказали специалисты.

