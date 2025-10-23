Моя страна
20:47, 23 октября 2025

Хулиганы-бобры обгрызли деревья в российском заповеднике

В башкирском заповеднике «Шульган-Таш» хулиганы-бобры обгрызли деревья
Екатерина Ештокина

Хулиганы-бобры обгрызли деревья в российском заповеднике «Шульган-Таш», находящемся в Башкирии. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал UTV.

По словам сотрудников заповедника, чаще всего грызуны трудятся ночью. При этом они подчеркнули, что порубленные деревья стали появляться в лесах на этой территории все чаще.

«В последнее десятилетие численность бобра в заповеднике стабилизировалась. Страдают или выигрывают от их строительной деятельности обитатели горных рек и ручьев? С одной стороны рыбы часто летом не могут подняться вверх по течению из-за бобровых запруд. С другой, эти плотины сносят сильные паводки, рыба поднимается на нерест и остается в бобровых прудах, сохраняясь от браконьерского вылова», — рассказали специалисты.

В июле жирненький бобер решил построить плотину в центре Зеленоградска и попал на видео. Очевидцы запечатлели на камеру зверя, грызущего молодую иву.

