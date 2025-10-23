МИД Китая резко высказался о санкциях США против России

МИД Китая выступил против санкций США в отношении нефтяных компаний России

Китай выступает против введения санкций, которые не одобрил Совет безопасности Организации Объединенных Наций (Совбез ООН). Таким образом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал новые ограничения США в отношении российских нефтяных компаний, сообщается на официальном сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, которые не имеют под собой никакой основы в международном праве и не имеют одобрения Совбеза ООН», — отметил дипломат.

Ранее США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Почетный научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Томас Грэм допустил, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут быть менее эффективными, чем надеется президент США Дональд Трамп. Он добавил, что ограничения начнут действовать постепенно, а Россия успешно умеет обходить подобные меры.