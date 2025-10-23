Мир
17:31, 23 октября 2025

Песков высказался о комментарии Путина по встрече с Трампом

Песков: Путин найдет возможность прокомментировать ситуацию по встрече с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Anton Vaganov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что глава государства Владимир Путин найдет возможность прокомментировать ситуацию по встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште. Об этом он заявил в интервью журналисту Александру Юнашеву.

«Подождите, подождите», — ответил официальный представитель Кремля на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию.

Ранее Трамп отменил встречу с российским президентом в Будапеште. Глава Белого дома сказал, что у него сложилось впечатление, что они не достигнут нужной цели, но добавил, что они встретятся в будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента США, заявила, что российское внешнеполитическое ведомство открыто к продолжению контактов с Госдепартаментом США. Дипломат также сообщила, что Москва стремится к конкретизации параметров российско-американского диалога и трека украинского урегулирования.

.
