Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

Итальянец Гуидотти потребовал 20 млн рублей со своих похитителей в Москве

Итальянский бизнесмен Стефано Гуидотти, похищенный в Москве прошлым летом, потребовал 20 миллионов рублей с виновных в преступлении. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках процесса, проходившего в 2-м Западном окружном военном суде, он заявил иск о компенсации морального вреда за сломанные ребра и панические атаки. Потерпевший рассказал, что во время похищения ему сломали три ребра, а после преступления на протяжении года он находится под наблюдением врачей-психологов из-за приступов панической атаки. Итальянец провел двое суток в плену, его держали в частном доме в Брянской области.

Вместе с тем Гуидотти простил похитителей.

Бывший военный Али Зейналов, его сообщники Азиз Курбанов, Залумхан Ибрагимов и Надир Абалов получили от 9 до 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима за похищение человека и разбой.

Следствие и суд установили, что похищение итальянца заказал в мае 2024 года бизнесмен, находящийся за границей, чтобы оказать давление на руководство его компании и возобновить с ней финансовые отношения. Заказчик нанял родственника и трех знакомых, которым выдал 800 тысяч рублей в качестве аванса и на подготовку похищения.

Похитители стали следить за Гуидотти, приготовили наручники, камуфлированную одежду, арендовали автомобиль и сняли дом в Брянской области, куда собирались доставить заложника. Утром 28 июня 2024 года на улице Садовая-Триумфальная в центре Москвы преступники напали на итальянца и, угрожая пистолетом, затащили в машину, надели наручники и мешок на голову. Похищенного заставили позвонить начальнику, сообщить ему о задержании правоохранительными органами и связаться с заказчиком похищения для решения вопроса об освобождении.

Гуидотти привезли в дом, приковали к тумбочке, но вскоре его освободили полицейские.