02:17, 23 октября 2025

В США раскрыли план Трампа против России

Bloomberg: Слова Бессента о санкциях означают смену стратегии Трампа по Украине
Заявления главы Минфина США Скотта Бессента о новых антироссийских санкциях ознаменовали смену стратегии американского президента Дональда Трампа по Украине. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что слова Бессента стали символом очередной смены тональности Белого дома. Авторы напомнили, что американские власти то вновь угрожали России, то занимали более сговорчивую позицию.

«Трамп заявил, что он все еще сохраняет надежду на прекращение огня, но дал в целом негативную оценку конфликту, что является сигналом того, что его надежды на быстрое урегулирование конфликта, возможно, тают», — отмечается в публикации.

Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. «Сложилось впечатление, что мы не достигнем нужной цели, но мы встретимся в будущем», — сказал он.

До этого глава Минфина США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление санкций против России. Министр уточнил, что Вашингтон ужесточил меры против Москвы из-за ее подхода к переговорам по Украине.

    Все новости