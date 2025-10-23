Жертва Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра в жестоком изнасиловании

NYP: Бывшего премьера Израиля обвинили в изнасилованиях на острове Эпштейна

Одна из жертв американского финансиста Джеффри Эпштейна обвинила бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака в изнасилованиях. Фрагментами ее мемуаров делится New York Post (NYP).

В книге Вирджиния Джуффре (урожденная Робертс), вовлеченная Эпштейном в секс-торговлю, рассказала о жестоком изнасиловании, которое ей пришлось пережить на его острове в 2002 году. Своего насильника в тексте женщина назвала «премьер-министр» и так и не раскрыла его личность. Тем не менее ранее в суде она обвиняла в насилии Барака. NYP предполагает, что следующий отрывок может быть о нем:

Он душил меня, пока я не теряла сознание, и наслаждался тем, что я боялась за свою жизнь. Это ужасно, но премьер-министр смеялся, когда причинял мне боль, и еще больше возбуждался, когда я умоляла его остановиться. Когда я вышла от него, кровь текла из моего рта, влагалища и ануса. Следующие несколько дней мне было больно дышать и глотать Вирджиния Джуффре о встрече с премьер-министром

По словам Джуффре, она просила Эпштейна больше не отдавать ее неназванному политику, думая, что тот заботится о своих секс-работницах. Однако это оказалось не так. Ее вторая встреча с премьер-министром прошла менее жестоко, но она не переставала бояться за свою жизнь.

Барак был близким другом Эпштейна и нередко брал у него деньги. При этом после огласки дела скандального финансиста он утверждал, что ничего не знал о том, что тот сексуально эксплуатирует несовершеннолетних.

Мемуары Джуффре «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость», в которых она рассказала о пережитых изнасилованиях, вышли в свет в конце октября. Ее самой уже нет в живых. Известно, что женщина также обвиняла в насилии опального брата Карла III — принца Эндрю.

