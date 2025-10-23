Журова раскрыла «хитрый ход» IPC после недопуска россиян на Паралимпиаду

Журова раскритиковала восстановление ПКР при недопуске россиян на Паралимпиаду

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Международный паралимпийский комитет (IPC) специально создал условия, чтобы российские спортсмены не смогли отобраться на Паралимпиаду 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению депутата, решение IPC восстановить Паралимпийский комитет России (ПКР) в организации было продуманным шагом. «Это хитрый ход был. Думаю, что поэтому многие и голосовали, так как им объяснили, что в контексте Паралимпиады 2026 года это ничего значить не будет. Мне кажется, это было умышленно так сделано», — заявила она.

Ранее стало известно, что российских спортсменов отказались допустить на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. IPC получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, представляющих включенные в программу Паралимпиады 2026 года виды спорта, о том, что параатлеты из России и Белоруссии не смогут принимать участие в соревнованиях под их эгидой. Это лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии.

В конце сентября IPC восстановил полноценный статус ПКР, разрешив российским спортсменам выступать с национальными символами. В ПКР заявляли, что это решение позволит российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде с национальным флагом и гимном.