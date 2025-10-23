Спорт
20:27, 23 октября 2025

Журова раскрыла «хитрый ход» IPC после недопуска россиян на Паралимпиаду

Журова раскритиковала восстановление ПКР при недопуске россиян на Паралимпиаду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что Международный паралимпийский комитет (IPC) специально создал условия, чтобы российские спортсмены не смогли отобраться на Паралимпиаду 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

По мнению депутата, решение IPC восстановить Паралимпийский комитет России (ПКР) в организации было продуманным шагом. «Это хитрый ход был. Думаю, что поэтому многие и голосовали, так как им объяснили, что в контексте Паралимпиады 2026 года это ничего значить не будет. Мне кажется, это было умышленно так сделано», — заявила она.

Ранее стало известно, что российских спортсменов отказались допустить на Паралимпийские игры 2026 года в Италии. IPC получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, представляющих включенные в программу Паралимпиады 2026 года виды спорта, о том, что параатлеты из России и Белоруссии не смогут принимать участие в соревнованиях под их эгидой. Это лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года в Италии.

В конце сентября IPC восстановил полноценный статус ПКР, разрешив российским спортсменам выступать с национальными символами. В ПКР заявляли, что это решение позволит российским спортсменам принять участие в Паралимпиаде с национальным флагом и гимном.

