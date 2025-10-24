Раскрыт масштаб атак ВСУ умными авиабомбами на российские объекты

МО России: Система ПВО за неделю сбила 18 умных авиабомб и 4 крылатые ракеты ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбила 18 умных авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Масштаб украинских атак управляемыми снарядами по российским объектам раскрыли в Министерстве обороны России.

Оборонное ведомство не раскрыло, какую модель управляемых бомб пытались применить ВСУ, а также какие объекты были выбраны Украиной в качестве целей. Отмечается, что кроме умных бомб ВСУ пытались атаковать Россию реактивными системами залпового огня HIMARS и крылатыми ракетами. Все выпущенные снаряды были уничтожены.