Бывшая российская фигуристка захотела получить гражданство США

Фигуристка Ефимова намерена получить гражданство США для участия в Олимпиаде-26

Бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова намерена получить гражданство США для участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает пресс-служба фигурного клуба, где тренируется спортсменка.

Спортсменка выступает в парном фигурном катании вместе с мужем Михаилом Митрофановым, гражданином США. Ранее Ефимова получила необходимое разрешение представлять Соединенные Штаты на международном уровне.

По словам Ефимовой, они достойно проявили себя на чемпионате мира, заняв шестое место. Однако пока не могут войти в национальную команду США из-за бюрократических препон. «На данный момент мы с Мишей не можем попасть в команду, потому что у меня еще нет паспорта США, и в настоящее время я должна ждать еще 20 месяцев до истечения крайнего срока, установленного Олимпийским комитетом США в декабре этого года», — отметила Ефимова.

«Фигуристка отметила, что для нее будет честью представлять США на Играх. Попасть в олимпийскую сборную было бы для меня не только воплощением мечты, но и величайшим шансом принести пользу стране, которая стала моим новым домом. И с глубокой благодарностью и гордостью помочь принести олимпийское золото Соединенным Штатам», — заключила она.

20-летняя фигуристка родилась в Финляндии в семье переселенцев из России. До 2014 года Ефимова представляла свою страну на спортивных соревнованиях, а с 2015 до 2020 года представляла Россию. С 2021 по 2023 год спортсменка каталась под флагом Германии. С 2024 года фигуристка вместе с Митрофановым начала тренировки в США.