Бывший диетолог Роналду назвал козырь российских футболистов

Бывший диетолог Роналду назвал дисциплину козырем российских футболистов

Хосе Блеса, нутрициолог московского ЦСКА и бывший диетолог «Аль-Насра», за который выступает португалец Криштиану Роналду, назвал козырь российских футболистов. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил дисциплину. «Все мы знаем Криштиану Роналду и знаем, насколько он дисциплинированный. И дисциплинированный он каждый день. И хочу сказать, что я вообще за свою всю жизнь не встречал игроков более дисциплинированных, чем наши игроки», — заявил Блеса.

Нутрициолог добавил, что футболисты ЦСКА часто задают ему вопросы, связанные с его профессиональными обязанностями. «А потом выполняют эти рекомендации на протяжении длительного периода времени», — отметил Блеса.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал недостатки российских футболистов по сравнению с игроками из Европы. По мнению специалиста, уровень подготовки российских спортсменов оставляет желать лучшего.