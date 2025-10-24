Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 24 октября 2025Мир

Орбан оценил вероятность встречи Путина и Трампа после отмены саммита

Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа не снята с повестки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште не снята с повестки. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет. Все знают, что русские договорятся с американцами», — сказал политик.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам главы Белого дома, у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели в ходе переговоров.

Вскоре президент России отреагировал на решение Трампа и заявил, что слова американского лидера скорее говорят о переносе встречи в Будапеште. Он также отметил, что инициатором проведения саммита были Соединенные Штаты.

Комментируя новые санкции США против России, Путин назвал их недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений. Он подчеркнул, что Россия, как и любая другая уважающая себя страна, никогда не будет ничего решать под давлением.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Шпионившим за военными россиянам дали срок за госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости