Орбан оценил вероятность встречи Путина и Трампа после отмены саммита

Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа не снята с повестки

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Будапеште не снята с повестки. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Здесь, в Европе, точно знают, что мирный саммит не снят с повестки дня. Он не состоится через неделю, дата под вопросом, но то, что он будет, сомнений нет. Все знают, что русские договорятся с американцами», — сказал политик.

Ранее Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам главы Белого дома, у него сложилось впечатление, что стороны не достигнут нужной цели в ходе переговоров.

Вскоре президент России отреагировал на решение Трампа и заявил, что слова американского лидера скорее говорят о переносе встречи в Будапеште. Он также отметил, что инициатором проведения саммита были Соединенные Штаты.

Комментируя новые санкции США против России, Путин назвал их недружественным актом, который не способствует укреплению российско-американских отношений. Он подчеркнул, что Россия, как и любая другая уважающая себя страна, никогда не будет ничего решать под давлением.