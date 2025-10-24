Экономика
11:45, 24 октября 2025

От заседания совета директоров Банка России стали ждать улучшения ориентиров

Аналитик Локтюхов: Банк России 24 октября снизит ключевую ставку до 16-16,5 %
Дмитрий Воронин
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Центробанк (ЦБ) РФ на заседании совета директоров 24 октября снизит ключевую ставку до 16-16,5 процента, ожидает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, комментарий которого по российскому рынку поступил «Ленте.ру».

«Завершение недели определят итоги заседания Банка России, которое, напомним, является опорным», — напомнил специалист. С учетом проекта федерального бюджета, принятого на этой неделе Госдумой в первом чтении, он не исключил «некоторого улучшения ориентиров по ставке на 2026 год», отметив, что это могло бы позволить индексу Мосбиржи прервать снижение и попытаться вернуться выше 2600 пунктов.

В целом эксперты не исключают снижения ставки в указанных пределах, но большей частью склоняются к тому, что регулятор сохранит ее на уровне 17 процентов годовых.

Ранее в ЦБ назвали даты заседаний по ключевой ставке, которые состоятся в следующем году. В календарь решений внесли 13 февраля, 20 марта, 24 апреля, 19 июня, 24 июля, 11 сентября, 23 октября и 18 декабря.

