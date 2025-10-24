Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:35, 24 октября 2025Спорт

Российская гимнастка-чемпионка рассказала о желании завершить карьеру из-за отстранения

Гимнастка Мельникова призналась, что в прошлом году думала о завершении карьеры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о двух сложных периодах в карьере. Об этом сообщает Sport24.

По словам гимнастки, это пандемия COVID-19 и международное отстранение российских спортсменов. «В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру. Но возможность поехать на чемпионат мира снова вернула меня сюда, в гимнастику», — заявила Мельникова.

23 октября Мельникова второй раз в карьере победила в многоборье на чемпионате мира. Спортсменка взяла золото на ЧМ-2025 в Индонезии.

В октябре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сравнила с предательством родины выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спустя два года специалист, комментируя победу выступавшей в нейтральном статусе Мельниковой на мировом первенстве, заявила, что восхищается гимнасткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    Определено лучшее время для первой чашки кофе

    Стало известно о расстреле бойцами ВСУ своих сослуживцев в Купянске

    Российская гимнастка-чемпионка рассказала о желании завершить карьеру из-за отстранения

    Хазанов высказался о смерти родственника в одиночестве

    В Раде раскрыли связанное с Зеленским условие для мира на Украине

    В Польше военный дрон повредил жилой дом

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости