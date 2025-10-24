Российская гимнастка-чемпионка рассказала о желании завершить карьеру из-за отстранения

Гимнастка Мельникова призналась, что в прошлом году думала о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала о двух сложных периодах в карьере. Об этом сообщает Sport24.

По словам гимнастки, это пандемия COVID-19 и международное отстранение российских спортсменов. «В прошлом году я думала о том, чтобы завершить спортивную карьеру. Но возможность поехать на чемпионат мира снова вернула меня сюда, в гимнастику», — заявила Мельникова.

23 октября Мельникова второй раз в карьере победила в многоборье на чемпионате мира. Спортсменка взяла золото на ЧМ-2025 в Индонезии.

В октябре 2023 года старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сравнила с предательством родины выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Спустя два года специалист, комментируя победу выступавшей в нейтральном статусе Мельниковой на мировом первенстве, заявила, что восхищается гимнасткой.