Умер житель Луганска, пнувший колонку с украинской музыкой. Врачи почти сутки боролись за жизнь мужчины, но он скончался, не приходя в сознание.

Накануне пожилому пациенту оторвало ногу при взрыве колонки, его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Пострадала также супруга мужчины, она госпитализирована. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Россия. ЛНР. Луганск. Обстановка на улице Черноморской, где произошел взрыв Фото: Александр Река / ТАСС

Взрыв произошел на улице Черноморской в Луганске 23 октября

23 октября в Луганске мужчина на улице пнул колонку с играющей украинской музыкой и остался без ноги. Устройство было заминировано и взорвалось.

Чрезвычайное происшествие (ЧП) произошло недалеко от здания городской администрации на улице Черноморской. Очевидцы отметили, что из колонки, предположительно, доносилась песня украинской музыкальной группы «Океан Эльзы».

Место взрыва попало на видео. На кадрах можно увидеть, как на месте работают сотрудники спецслужб.

ЧП со взорвавшейся колонкой в Луганске назвали терактом

Следователи возбудили уголовное дело о теракте из-за взрыва в Луганске. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Луганской народной республике (ЛНР).

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 205 («Террористический акт»), части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и части 1 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ. Сотрудники СК назначили ряд экспертиз.

До этого ФСБ предотвратила теракт в Москве

Ранее в октябре также стало известно, что в Москве ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России (МО РФ).

По данным ведомства, теракт готовился по заданию украинских спецслужб совместно с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Сотрудника МО РФ планировали подорвать в густонаселенном районе столицы. Мощность изготовленного самодельного взрывного устройства позволила бы поразить людей в радиусе до 70 метров.

Силовики уже задержали трех россиян, которые скрывали следы преступления, и исполнителя теракта.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в связи с этим выразил мнение, что нужно закончить любые прямые переговоры с Украиной. «Ни о чем с террористами договариваться нельзя. Переговоры, я думаю, надо любые заканчивать — только через третьи страны, потому что о чем договариваться с террористами?» — заявил депутат.