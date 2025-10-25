Интернет и СМИ
11:34, 25 октября 2025

Артемий Лебедев задумался о своих похоронах

Блогер Артемий Лебедев признался, что задумывался о своих похоронах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Артемий Лебедев / VK

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев признался, что задумывался о своих похоронах. Подробности он раскрыл в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев комментировал новость о том, что известный российский юморист Гарик Харламов открыл собственное агентство ивент-услуг. «Теперь я знаю, куда обратиться для организации вечеринки в честь моих похорон. Потому что я хочу сделать из этого яркое событие, раздать мерч. И вообще у меня много креативных идей», — поделился размышлениями дизайнер.

По его мнению, новая компания Харламова сможет провести это мероприятие.

Ранее Лебедев рассказал о постыдной привычке из прошлого. Он признался, что в детстве выкидывал мусор на улицу из окна.

До этого блогер заявил, что, будучи ребенком, любил смотреть передачу «Международная панорама». Блогер вспомнил, что ему нравились репортажи о чрезвычайных происшествиях в западных странах.

.
    Все новости