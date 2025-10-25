Участнику турнира по пощечинам запретили демонстрировать российский флаг

Участнику турнира по пощечинам запретили выход на поединок в ОАЭ с флагом России

Участник турнира по пощечинам Power Slap 16 россиянин Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень заявил, что ему не разрешили выйти на турнир с российским флагом. Его слова приводит Sport24.

Камоцкий провел поединок против американца Макини Ману в пятницу, 24 октября в ОАЭ. Россиянин проиграл турнир единогласным решением судей. «Не дали выйти с флагом! Так в заголовке и напишите — Пельменю не дали выйти с флагом. Мы флаг расстелили на стуле, когда подошли мою разминку записывать. Они записали, ушли, а потом вернулись и сказали: "Ноу, ноу, ноу! Убирайте флаг в сумку и записываем разминку"», — сообщил Камоцкий.

В январе сообщалось, что Камоцкий завоевал чемпионский титул по пощечинам. В финале Камоцкий одолел американца Коа Вирнеса.

Организатор лиги пощечин Power Slap — глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт. Камоцкий дебютировал в турнире в июне 2024 года.