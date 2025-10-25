Экономика
В Госдуме заявили о неспособности мира обойтись без российских энергоносителей

Депутат Госдумы Белик: Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что мир не сможет обойтись без российских энергоносителей. Его слова приводит РИА Новости.

Белик подчеркнул, что вместо введения санкций западным странам следует понять, что для урегулирования конфликта на Украине России нужны необходимые гарантии безопасности.

«Нефти в мире не так много, чтобы убрать с рынка российские энергоносители, как бы того не хотелось различным злопыхателям. Если мы прекратим поставки, то очень скоро выстроятся очереди у заправок с заоблачными ценами, что явно пойдет не на пользу европейскому сообществу и американскому», — подчеркнул он.

23 октября сообщалось, что власти США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Президент США Дональд Трамп назвал ограничения очень сильными и выразил уверенность в том, что они будут иметь эффект.

При этом российский лидер Владимир Путин заявил, что новые санкции не нанесут серьезного ущерба экономике страны.

