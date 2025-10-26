Дзюба пожаловался на поле и комментатора после матча с «Локомотивом»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба подвел итоги домашнего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Об этом сообщает Rusfootball.

Форвард пожаловался на состояние газона на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, где проходила игра. «Поле безобразное. Прямо болото», — заявил Дзюба.

Нападающий также раскритиковал работу комментатора. «Когда комментирует, пусть шарфик "Локомотива" перед игрой снимает. Говорил, что у нас медленные игроки или еще что-то», — добавил Дзюба.

Матч прошел в воскресенье, 26 октября, и завершился со счетом 1:1. Игру на телеканале «Матч ТВ» комментировали Артем Шмельков и Петр Коптев. Дзюба не уточнил, кем из них он недоволен.