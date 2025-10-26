Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:51, 26 октября 2025Спорт

Российский шахматист заявил о травле после смерти американского гроссмейстера

Шахматист Крамник заявил, что его травят после смерти американца Народицкого
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Крамник

Владимир Крамник. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский шахматист Владимир Крамник заявил о травле после смерти американского гроссмейстера Дэниэла Народицкого. Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен заявил, что столкнулся с атакой в социальных сетях и угрозами, которые считает «циничной и незаконной кампанией» против себя и семьи.​ Крамник подчеркнул, что не допускал личных оскорблений в адрес Народицкого и, заметив признаки ухудшения здоровья американца на видео за день до трагедии, публично призвал оказать ему помощь.

Ранее комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации инициировала рассмотрение слов Крамника, касающихся смерти Народицкого. Отмечалось, что организация примет необходимые меры в случае, если будет установлен факт проявления неуважения.

О смерти Народицкого стало известно 20 октября. После этого пользователи сети утверждали, что Крамник оказал психологическое давление на американца, которое, по их мнению, привело к его смерти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет ни у кого в мире». Путин рассказал об уникальном российском оружии и обсудил с Герасимовым ход СВО. Что об этом известно?

    Подозреваемого в ограблении Лувра задержали в аэропорту

    Бойцов ВСУ оставили без денег

    Стало известно о возможном сговоре грабителей с сотрудниками Лувра

    Назван фаворит «Эль-класико»

    ВС России уничтожили инфраструктуру ВСУ в двух областях Украины

    В российском регионе объявлена авиационная опасность

    Подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом

    Россиян предупредили о внешних признаках алкоголика

    Трампа назвали угрозой миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости